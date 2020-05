La convention annuelle de l’ABTA, la plus importante association du tourisme au Royaume-Uni, qui devait se tenir en octobre prochain à Marrakech, a été reportée à 2021, a annoncé, le Directeur Général de l’ABTA, Mark Tanzer.

“Je suis très heureux d’annoncer que nous organiserons cet événement l’année prochaine à Marrakech”, a indiqué Tanzer dans un message vidéo adressé aux opérateurs touristiques marocains. Evoquant l’impact de la crise sanitaire sur le secteur du tourisme, le DG de l’ABATA a souligné que tous les secteurs traversent une période extrêmement difficile, notant que l’industrie touristique fait partie des activités économiques qui souffrent le plus de cette pandémie.

“Je ne sais pas ce que nous réserve l’avenir, mais ce dont je suis sûr c’est qu’après une longue période de privation de déplacement, il y aura un très grand appétit pour le voyage”, a affirmé Tanzer dans ce message, publié sur le site interactif de l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

“Les gens vont penser le voyage différemment”, a-t-il soutenu, relevant qu’à l’image de “ces œuvres picturales qui ont été nettoyées et qui font apparaître de nouvelles couleurs encore plus vives, le tourisme sera à nouveau une expérience extraordinaire”. Et de conclure “quel meilleur endroit pour en profiter que le Maroc et Marrakech où nous retournerons l’année prochaine”.