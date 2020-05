Le président américain Donald Trump a officiellement nommé vendredi à la Maison Blanche le marocain Moncef Slaoui comme Directeur scientifique de l’opération “Warp Speed”, un effort inédit visant à préparer “très rapidement” un vaccin pour la Covid-19.

“Nous sommes fiers d’annoncer (…) que le chef scientifique d’Operation Warp Speed sera le Dr Moncef Slaoui, un immunologiste de renommée mondiale qui a aidé à créer quatorze nouveaux vaccins (…) en dix ans pendant son passage dans le secteur privé”, a annoncé le président Trump au Rose Garden. Le président américain a qualifié Dr Slaoui de “l’un des hommes les plus respectés au monde dans la production et la formulation de vaccins”, notant que l’objectif de l’opération Warp Speed était “d’achever le développement puis de fabriquer et de distribuer un vaccin anti-coronavirus éprouvé le plus rapidement possible”.

Il s’agit d’une “gigantesque entreprise scientifique, industrielle et logistique d’une ampleur telle que notre pays n’a pas connu depuis le projet de Manhattan”, a souligné le Locataire de la Maison Blanche.

S’exprimant à cette occasion, le Dr Slaoui s’est dit “très honoré et privilégié” de mener cette “entreprise extraordinaire” au service du monde entier.