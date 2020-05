La session ordinaire de l’examen national unifié du Baccalauréat 2020 se déroulera en deux pôles, les 03 et 04 juillet pour la Littérature et l’enseignement originel et du 06 au 08 juillet pour les Sciences-techniques et le Bac professionnel, a annoncé ce lundi le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement Said Amzazi.

En réponse à une question lors de la séance des questions orales à la chambre des représentants, le ministre a souligné que les sujets des examens devront se limiter aux cours dispensés en présentiel avant la suspension des étude, dans un souci de respect du principe d’égalité des chances.

Il a expliqué qu’il sera procédé à cet égard à la publication d’un cadre référentiel qui fixe les matières sur lesquelles seront examinés les candidats, notant que les résultats de cette session seront annoncés le 15 juillet prochain.

La session de rattrapage aura lieu du 22 au 24 juillet pour toutes les branches confondues, tandis que les résultats finaux seront annoncés au plus tard le 29 juillet 2020, a ajouté le ministre.

Pour ce qui de l’examen régional unifié de la première année du baccalauréat, il est prévu les 4 et 5 septembre 2020, a-t-il précisé, relevant que les sujets des examens se baseront sur les cours dispensés en présentiel jusqu’à la date de la suspension des cours.