Suite à la publication par un site d’information basé en France, ce jeudi 19 septembre 2019, d’un article intitulé ‘‘BMCE : Brahim Benjelloun Touimi bientôt écarté par Othman Benjelloun’’, le Groupe BMCE Bank Of Africa et son Président Othman Benjelloun ont fait parvenir un démenti le plus formel à cette ‘‘information calomnieuse’’.

‘‘Alors qu’à aucun moment votre site d’information ne s’est manifesté auprès de nous pour vérifier sa véracité, il nous parait inacceptable qu’on introduise le doute auprès de vos lecteurs, en France, en Afrique et ailleurs, et de l’opinion publique en général, concernant un évènement majeur de Gouvernance dans notre groupe panafricain, à savoir le limogeage de son Administrateur Directeur Général Exécutif’’, indique le groupe bancaire dans son démenti dont une copie est parvenue à Infomédiaire Maroc.

‘‘Par ailleurs, vos assertions par rapport à une quelconque parenté familiale sont sans fondement, celles par rapport aux difficultés liées au renforcement des Fonds Propres de la banque, tout à fait fallacieuses. Le Groupe BMCE Bank a, en effet, pleinement réussi son augmentation de capital et a ainsi mobilisé 1,7 milliards de dirhams. Tous les actionnaires historiques et institutionnels y ont souscrit’’, ajoute la même source.

‘‘Notre Groupe est sur le point d’accueillir en son sein la plus grande institution de financement et de développement dans le monde – CDC Group- qui représente une première dans le monde bancaire, au Maroc et au Nord de l’Afrique et qui est de bon augure pour davantage d’investissement britannique dans le Royaume. L’entrée de cet investisseur dans le capital du groupe a été effectuée au terme d’une Due Diligence approfondie où les performances multidimensionnelles de notre groupe ont été finement évaluées pendant plusieurs mois’’, conclut le démenti.