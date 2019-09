Keller Williams Worldwide s’installe au Maroc. Fruit du partenariat stratégique initié par la société MAKAN, le leader mondial de l’immobilier lance ses activités et présente son modèle de développement à l’ensemble des institutions et parties-prenantes du secteur de l’immobilier. En tant que Master franchisé de Keller Williams WORLDWIDE, MAKAN ambitionne de révolutionner le marché de l’intermédiation immobilière en se basant sur le déploiement de Market Centers au Maroc avec un objectif de plus de 1 000 agents, ainsi qu’une nouvelle approche métier développée par Keller Williams. Un premier Market Center, dans le quartier d’Anfa à Casablanca, a déjà débuté ses activités de recrutement d’agents et emménagera fin 2019 dans le premier flagship Keller Williams Morocco d’une superficie de 400 m2. En outre, les candidatures des franchisés pour les Market Centers sont déjà en cours de validation. Le déploiement s’articulera à l’échelle nationale, dans le court terme à Tanger, Rabat puis Marrakech. Suivront les villes d’Agadir, Fès, Meknès, Oujda…