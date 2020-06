Un communiqué conjoint du ministère de la Santé et du ministère de l’Intérieur annonce que toutes les provinces et préfectures du Royaume passent en zone 1 sauf Tanger-Asilah, Larache, Kénitra et Marrakech.

Cette décision entre en vigueur le mercredi 24 juin à minuit (en fait jeudi à zéro heure), précise le communiqué.