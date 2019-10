Le Maroc a signé, ce mardi à Addis-Abeba, le traité portant création de l’Agence Africaine du Médicament (AMA) en tant qu’agence spécialisée de l’Union africaine.

Le traité a été signé par l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, Mohammed Arrouchi, en présence de l’Ambassadeur Namira Negm, Directrice du bureau du conseiller juridique du Président de la Commission de l’Union africaine.

La signature de ce traité rapproche le Maroc encore plus des instruments juridiques de l’Union africaine et s’inscrit en parfaite ligne droite avec son leadership et sa notoriété en matière de production des produits pharmaceutiques en Afrique, a souligné Arrouchi.

L’adhésion du Royaume en faveur de la ratification du traité relatif à la création de l’AMA, adopté lors du sommet de l’Union africaine, tenu février dernier à Addis-Abeba, s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Maroc en faveur de l’intégration et le développement de l’industrie pharmaceutique en Afrique, a relevé le diplomate marocain lors de la cérémonie de signature de ce traité.