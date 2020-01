Le consortium composé de ENGIE et Nareva a été déclaré adjudicataire provisoire pour la réalisation de la centrale photovoltaïque de Gafsa, lancée en appel d’offres international par le Ministère de l’Industrie & des PME et la STEG (Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz).

Ce groupement aura ainsi la charge de développer, concevoir, financer, construire, exploiter et assurer la maintenance de la centrale photovoltaïque de Gafsa, d’une capacité de 120 MWp sur une période de 20 ans à partir de sa mise en service.

Ce projet d’envergure fait partie des premiers projets IPP « Independent Power Producer » solaires lancés par la Tunisie et s’inscrit dans le programme de développement du secteur des énergies renouvelables avec pour objectif d’atteindre, à horizon 2030, une part de 30% d’énergies renouvelables dans la production nationale d’électricité.

La centrale de Gafsa devrait alimenter plus de 100 000 foyers tunisiens par an et contribuer à éviter 150 000 tonnes d’émissions de CO2 par an.

Ce projet constitue la première collaboration entre ENGIE et NAREVA en Tunisie, après une expérience commune au Maroc avec la réalisation, notamment, du parc éolien de Tarfaya, l’un des plus grands d’Afrique.

Yoven Moorooven, CEO de ENGIE Afrique a déclaré : « Le succès de cette offre scelle encore davantage notre partenariat à long terme avec NAREVA. La Tunisie s’est engagée dans un plan ambitieux de construction de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable avec pour objectif d’installer 3800 MW d’ici 2030. Le programme actuel a montré des résultats très compétitifs pour le pays et nous sommes fiers d’y participer. »

Saïd Elhadi, PDG de Nareva a déclaré : « Nous nous réjouissons de ce projet solaire remporté avec notre partenaire ENGIE en Tunisie. NAREVA est honorée de contribuer au déploiement du Plan Solaire Tunisien constituant la pierre angulaire de la politique de transition énergétique du pays ».