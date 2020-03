Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique a démenti catégoriquement les rumeurs sur la publication d’un communiqué sur une année blanche.



Dans un communiqué, le ministre invite tous à ne pas accorder de crédit à ces informations erronées et à vérifier toute information se rapportant au secteur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique auprès des services compétents.



Le département a en outre affirmé qu’il engagera des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs de ce faux communiqué