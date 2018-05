Infomédiaire Maroc – Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce mercredi, la suspension du Conseil de la région de Guelmim-Oued Noun et la nomination d’une délégation spéciale chargée de l’expédition des affaires courantes du Conseil.

Cette suspension fait suite à un rapport que le Wali de la région de Guelmim-Oued Noun a soumis au ministre de l’intérieur sur la situation du conseil régional de Guelmim-Oued Noun, et dans lequel il a détaillé les principaux aspects de dysfonctionnement dont pâtit le conseil de la région depuis début 2017.

‘‘Une situation qui a donné lieu à un état de stagnation et de dysfonctionnement qui s’est répercuté négativement sur la continuité des travaux du Conseil, considérant que cette question revêt un caractère urgent et sollicitant du ministre de l’Intérieur d’entreprendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette situation que connaît ledit conseil et qui menace ses intérêts et porte atteinte à son bon fonctionnement’’, explique le communiqué.

IM