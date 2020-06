Le Roi Mohammed VI a accordé un délai supplémentaire de six mois à la Commission Spéciale sur le modèle de développement (CSMD).

Les travaux de la Commission devront par conséquent être soumis à l’appréciation royale au plus tard début janvier 2021, indique ce jeudi un communiqué de la CSMD.

Ce délai additionnel a été accordé par le Souverain en vue de permettre à la CSMD d’approfondir les différents volets du modèle de développement projeté et d’intégrer dans ses travaux les implications et transformations engendrées par la pandémie de la Covid-19, ainsi que les enseignements qu’il convient d’en tirer à moyen et long termes aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, ajoute la même source.