Le 21 septembre de chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier. Pour notre organisation , le Centre européen pour la paix et la résolution des conflits cette journée serait consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples.

En tant qu’organisation non gouvernementale européenne œuvrant dans le domaine de la paix et de la stabilité, trouvant des solutions aux conflits et réduisant les tensions dans les zones de conflit et de guerre, le Centre européen pour la paix et la résolution des conflits crée cette année un prix annuel pour honorer des personnalités internationales qui rendent des services au monde et à l’humanité dans le domaine de la paix, et la diffusion des valeurs de coexistence, de tolérance et d’acceptation de l’autre, sous le nom “Prix ​​Jean Jaurès de la Paix”, délivré une fois par an, annonce le Centre dans un communiqué.

Le prix porte le nom de « Jean Jaurès », penseur français né en 1859 et assassiné en 1914 à Paris, en raison de ses positions en faveur de la paix et refusant d’entrer dans la Seconde Guerre mondiale.

Le jury du prix Jean Jaurès de la Paix s’est réuni ce Mardi 21 septembre 2021 à Paris, Afin de choisir la personnalité internationale qu’il jugera appropriée pour porter le titre d’Homme de Paix pour l’année 2021.

Il a décidé d’attribuer le Prix ​​Jean Jaurès de la Paix au Roi Mohammed VI, Roi du Royaume du Maroc, En reconnaissance de son grand rôle dans la diffusion des valeurs de paix à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc.

Le jury du Prix Jean Jaurès de la Paix a reçu, pour l’édition 2021, 761 candidatures dont 258 candidatures populaires, 54 candidatures individuelles, 418 candidatures diplomatiques et 31 candidatures officielles.

Après délibérations et discussions approfondies, le comité a choisi la personnalité du Roi Mohammed VI pour plusieurs raisons et facteurs.

Le Roi Mohammed VI a été choisi cette année pour sa contribution à l’édification d’une société de justice et de paix entre les hommes et les nations, ses actions très louables en faveur de promotion du développement de l’Afrique à travers sa diplomatie économique, sécuritaire, humanitaire, culturelle et spirituelle.

Le Maroc, sous les Hautes orientations du Roi Mohammed VI, œuvre inlassablement pour le renforcement des valeurs de paix, d’harmonie et de respect de la diversité culturelle et cultuelle, aux niveaux national, régional et international.

Le Royaume du Maroc réitère son engagement indéfectible à la promotion des valeurs de paix, de dialogue entre les religions et les cultures, de respect mutuel et de la dignité humaine, et reste disposé à poursuivre son engagement pour lutter contre les discours haineux

Les actions du Maroc dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de discrimination, de xénophobie, de haine et de rejet de l’autre, y compris l’islamophobie, l’antisémitisme et la christianophobie, contribuant notamment largement à l’adoption et à la mise en œuvre des plans d’action, documents et résolutions qui constituent la pierre angulaire des efforts et initiatives onusiens visant la promotion de la culture de la paix et la lutte contre tous les maux de discrimination et d’exclusion.

Le Royaume du Maroc est entré dans la troisième décennie sous le leadership du Roi, Cela nous a fait regarder dans la crainte et l’admiration de voir le pays avoir ses élections les plus réussies à ce jour, avec un taux de participation record.

Pour rappel, le taux de participation à ces élections communales, législatives et régionales a atteint 50.18%, un taux historique, dont le RNI est sorti grand gagnant.

L’engagement africain du Maroc sous le leadership du Roi Mohammed VI ne cesse de se consolider d’année en année au bénéfice d’une Afrique prospère, stable et en paix et au service des intérêts des populations du Continent, le tout dans le cadre de la Vision Royale pour une action africaine commune.

Depuis le retour du Royaume à sa Famille africaine, le citoyen africain a été toujours une priorité de la Vision Royale, comme en témoigne l’ouverture à Rabat de l’Observatoire Africain des Migrations au Maroc, suite à la proposition de SM le Roi Mohammed VI en sa qualité de Leader de l’UA sur la question de la migration.

Le Royaume, sous le leadership du Roi Mohammed VI, a toujours soutenu les pays africains frères et a un rôle central à jouer dans la reprise post-Covid dans le Continent, eu égard à l’expérience accumulée par le Maroc dans différents domaines .

Cette solidarité à toute épreuve du Royaume envers les pays africains a été très manifeste dans ce contexte de pandémie par l’initiative de Sa Majesté le Roi qui avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs États africains .

Cette louable initiative Royale, qui a été hautement saluée en Afrique et au niveau international, vient consacrer la Vision Royale pour la coopération sud-sud, basée sur le partage des expériences et des expertises pour répondre aux aspirations de l’ensemble des Africains en matière de santé, d’éducation, de formation, de paix, de stabilité et de développement socio-économique.

Le Royaume, sous la conduite visionnaire du Roi, accorde aussi une importance capitale à la question environnementale en Afrique. Le Sommet africain de l’action, tenu en marge de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 22) organisée à Marrakech en 2016, illustre l’engagement infaillible du Maroc pour la préservation de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques en Afrique.

Le Maroc a, par ailleurs, adhéré à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECaf) qui s’inscrit en droite ligne des Orientations et de la vision du Roi Mohammed VI pour une Afrique fortement intégrée et très prospère.

Le Royaume a également œuvré sans relâche dans le cadre du processus de réforme de l’organisation panafricaine, en veillant à ce que les actions de l’Union servent en priorité la sécurité, la stabilité, le développement et la prospérité de la population africaine.

Le rapprochement entre le Maroc et Israël représente une très grande chance pour le Maghreb et le Moyen Orient pour retrouver la paix, la stabilité et la sécurité régionale qui fait défaut à cette partie du monde menacée par le séparatisme, l’extrémisme et cyberterrorisme.

La paix ne peut se faire qu’en créant des conditions favorables, notamment celles qui tendent à assurer un climat de confiance mutuelle entre les Etats et les peuples, en particulier en matière de liberté de circulation, de transport et d’échanges.

Le Royaume du Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, a mis en œuvre le processus bilatéral de reprise des mécanismes de coopération et des échanges officiels avec l’état d’Israël, dans la continuité de la dynamique de reconnaissance de la Marocanité du Sahara par l’administration américaine, a-t-il expliqué, faisant remarquer, dans ce cadre, qu’il ne s’agit aucunement de normalisation avec l’Etat hébreu, mais juste d’une reprise des relations qui ont été amorcées en 1994 sous le règne de Feu SM Hassan II et gelées en 2002 à cause de la divergence des points de vue sur le sujet du processus de paix au Proche-Orient.

L’engagement du Roi Mohammed VI et Ses efforts en faveur du renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique du Nord comme au Moyen Orient ne connaissent pas de répit,les mesures d’Etat portant sur l’ouverture des espaces aériens entre le Maroc et Israël aux compagnies aériennes des deux pays pour transporter leurs citoyens vers le Maroc, la reprise des contacts et des relations diplomatiques officiels, la promotion d’une coopération économique bilatérale dynamique et innovante, ainsi que la réouverture des bureaux de liaison à Rabat et à Tel Aviv ont été les traits saillants de ce nouveau souffle diplomatique entre les deux pays.

Le Roi Mohammed VI a répondu aux positions dures et tendues de l’Algérie en raison de l’intervention de l’armée dans la politique algérienne, en tendant la main de la paix et en évitant les embouteillages et en absorbant les tensions, ce qui a permis aux deux pays d’éviter une guerre dévastatrice qui aurait plongé la région dans l’inconnu.

Pour toutes ces raisons et d’autres, le Centre Européen pour la Paix et la Résolution des Conflits a le plaisir d’annoncer le Roi Mohammed VI du Maroc, l’Homme de Paix pour l’année 2021, et de lui remettre le Prix Jean Jaurès de la Paix pour l’année en cours?