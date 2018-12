Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a reçu, ce lundi 3 décembre 2018 au Palais Royal à Rabat, Ahmed Reda Chami, que le Souverain a nommé président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), indique un communiqué du Cabinet Royal.

Lors de cette audience, le Souverain a mis l’accent sur le rôle et l’importance du Conseil, en tant qu’institution constitutionnelle pluraliste dotée de missions consultatives auprès du gouvernement et du parlement, qu’il s’agissent des orientations générales de l’économie nationale et du développement durable, des différentes questions à caractère économique, social et environnemental, ou de l’analyse de la conjoncture et du suivi et de l’impact des politiques économiques et sociales nationales, régionales et internationales.

Dans ce cadre, le Roi a donné ses orientations à Chami pour que le Conseil continue de s’acquitter des missions qui lui sont confiées et pour renforcer sa contribution efficiente en matière de propositions et d’élaboration d’études dans les différents domaines relevant de sa compétence, particulièrement en ce qui a trait à la promotion des chantiers de développement humain et durable dans notre pays, à la facilitation et à la consolidation de la concertation et de la coopération entre les acteurs économiques et sociaux et au renforcement de la culture du dialogue.

Par la même occasion, le Roi a nommé Younes Benakki au poste de secrétaire général du Conseil Economique, Social et Environnemental.

Rédaction Infomédiaire