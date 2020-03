Dans le cadre de l’effort national de prévention de la propagation du coronavirus, le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) annonce, dans un communiqué parvenu à Infomédiaire Maroc, que le secteur bancaire est fortement mobilisé pour faire face à cette pandémie en déployant les mesures appropriées pour la protection tant des ressources humaines des banques que de leurs clients.

Malgré ce contexte, les banques assurent normalement les services bancaires au niveau de toutes les agences du Royaume et des guichets automatiques de banques (GAB) ainsi que par le canal digital. Et contrairement à certaines rumeurs, les guichets bancaires, tout en respectant les mesures de sécurité et de prévention du coronavirus demeurent ouverts aux clients pendant les horaires habituels et traitent toutes les opérations bancaires.

Par ailleurs, les dispositions nécessaires sont prises pour le bon fonctionnement des guichets automatiques des banques et leur alimentation régulière en liquidités de jour comme de nuit afin de permettre aux clients de disposer à tout moment des fonds dont ils auront besoin.

Le GPBM et les banques membres tiennent à rassurer sur la continuité de fonctionnement des services bancaires tout en appelant à ne pas céder à la panique face à cette pandémie du coronavirus qui fait l’objet d’une mobilisation générale de toutes les forces vives du pays et une concertation efficace entre les secteurs publics et privés dont le secteur bancaire avec l’ultime objectif de préservation de l’intérêt suprême de notre cher pays qui certainement dépassera cette crise mondiale et poursuivra avec détermination sa dynamique de développement économique et social.