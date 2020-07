Les étudiants nouvellement admis dans des établissements universitaires étrangers, les hommes d’affaires et les citoyens contraints de quitter le sol national pour les soins médicaux et les étrangers résidant au Maroc seront autoriser à quitter le Maroc à compter du 15 juillet 2020, a annoncé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, dans un briefing.

A noter toutefois qu’ils doivent disposer d’une autorisation exceptionnelle émise par les parties compétentes, a précisé Bourita