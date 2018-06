Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a présidé, ce mardi au Palais Royal à Rabat, une réunion consacrée à la problématique de l’eau, indique un communiqué du Cabinet Royal.

Et après avoir pris connaissance des 1ères conclusions de la commission présidée par le Chef du Gouvernement, le Souverain a donné ses instructions pour la construction, dans les plus brefs délais et dans différentes régions du Royaume, de barrages de différentes capacités (grande, moyenne et petite), ainsi que des barrages collinaires et la mise en place éventuelle de stations de dessalement, tout en veillant à la poursuite du programme d’économie d’eau dans le domaine agricole.

Par ailleurs, une campagne de sensibilisation sera menée par le gouvernement en partenariat avec les ONG et autres parties concernées par la problématique de l’eau, afin de sensibiliser les citoyens à la rationalisation de son utilisation.

Rédaction Infomédiaire