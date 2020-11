La sélection nationale marocaine de football a grimpé de quatre places au classement mondial de la FIFA publié ce jeudi, passant de la 39ème position à la 35ème.

Avec un total de 1.474 points, les Lions de l’Atlas occupent la 4ème position au niveau africain, ex æquo avec le Nigeria (35ème, 1474), et derrière le Sénégal (20ème, 1558), la Tunisie (26ème, 1503), l’Algérie (31ème, 1488) et le Nigéria (1474).

Au sommet de la hiérarchie, la Belgique (1780 pts) conserve toujours son fauteuil de leader, talonnée par la France (2ème, 1755 pts) et le Brésil (3ème, 1743 points). L’Angleterre (4ème), le Portugal (5ème), l’Espagne (6ème), l’Argentine (7ème), l’Uruguay (8ème), le Mexique (9ème) et l’Italie (10ème) complètent le Top 10.