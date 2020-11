Des Averses orageuses, des chutes de neige et du temps froid sont attendus du vendredi au dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé vendredi, la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin météorologique spécial.

Ainsi, des averses orageuses localement fortes sont prévues du vendredi à 15h00 au samedi à 08h00 dans les provinces de Chefchaouen, Fahs-Anjra, Kenitra, Larache, Mdiq-Fnideq, Ouezzane, Rabat, Salé, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Skhirate-Temara, Tanger-Assilah, Taounate et Tetouan, a précisé la DGM dans une alerte de niveau orange.

Des averses orageuses localement modérées sont attendues vendredi matin de 10h30 à 13h00 sur les provinces de Kenitra, Salé, Rabat, Skhirate-Temara, Benslimane, Mohammedia, Mediouna, Casablanca, Nouaceur, Berrechid et El Jadida. Elles intéresseront, entre 15h00 et 23h00, les provinces d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chichaoua, Chtouka-Ait Baha, Essaouira, Guelmim, Inezgane-Ait Melloul, Safi, Sidi Ifni, Taroudant et Tiznit.

Ces averses orageuses pourront être associées à des rafales de vent ou chutes de grêle par endroits, prévient la même source. Des chutes de neige seront intéresseront, de vendredi à 11h à samedi à 12h00, les provinces d’Al Haouz, Azilal, Al Houceima, Beni Mellal, Boulemane, Figuig, Ifrane, Khenifra, Midelt, Sefrou, et Taroudant. En outre, un temps froid variant entre min -7/-3°C et max 3/8°C est prévu du vendredi au dimanche pour les provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Azilal, Beni Mella, Midelt et Ifrane, selon le bulletin.

Une température variant entre min -3/-2 °C et max 8/13°C est également attendue du vendredi au dimanche dans les provinces de Khenifra, Sefrou, Taza, Taourirt, Guercif, Figuig, Taroudant, Ouarzazate, Tinghir, Errachidia, Jerada, Al Houceima et Boulemane.