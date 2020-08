Les membres de l’Association Marocaine des Pilotes de Ligne (AMPL) ont appris qu’en date du 13 courant la commission provinciale devant statuer sur les licenciements économiques et examiner la situation de notre Compagnie nationale Royal Air Maroc, s’est réunie et a délibéré bien que le dossier comporte plusieurs vices de forme et des manquements sur le fond afin d’autoriser la Direction Générale de la Compagnie à créer un précèdent historique national à savoir des licenciements économiques par le licenciement de 140 salariés dont, 65 pilotes, 59 personnels navigant commercial et 16 personnels sol.



La commission provinciale a été réunie au moment où I’AMPL était toujours en attente d’une réponse à ses multiples tentatives d’instauration d’un dialogue social serein et constructif, à ce jour inexistant et seul à même de dépasser cette crise et d’éviter les licenciements économiques.



Ces mesures alternatives existent et les membres de l’AMPL ont essayé de les faire entendre à plusieurs reprises et sans désemparer auprès des différentes parties prenantes. De même s’agissant du nécessaire respect par notre compagnie et par la commission du respect du droit et de la loi.



Au vu de l’impact social qu’aurait une telle décision et dont les répercussions pourraient toucher l’ensemble du tissu social national, I’AMPL a adressé à Mme la Gouverneur de Hay Hassani un courrier dont copie ci-joint afin de réitérer une nouvelle fois ses réserves sur les manquements ayant entaché la procédure.



A travers le même courrier I’AMPL a tenu à expliciter sa position en s’inscrivant dans le cadre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, prononcées lors du discours à la Nation à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres, Sa Majesté, nous a invité à « mutualiser les efforts de tous les Marocains, afin de relever les défis à venir » et « à adhérer vigoureusement aux efforts déployés à l’échelle nationale pour dépasser la conjoncture actuelle et faire face à ses répercussions économiques et sociales. J’en appelle à leur patriotisme, à leur sens des responsabilités Individuelles et collectives ».



Fidèles à leurs habitudes d’engagement et de solidarité nationale, les membres de I’AMPL entendent assumer leur part dans les efforts que les circonstances actuelles exigent et faire les sacrifices nécessaires afin de surmonter cette crise et ses conséquences.



C’est dans cet esprit et pour répondre aux Hautes Orientations Royales que les propositions de I’AMPL, en vue d’assurer aussi bien la pérennité de notre Compagnie nationale que la préservation des emplois, ont été transmises aux autorités et maintenant à l’opinion publique. Ces propositions permettent d’atteindre les objectifs de réduction de masse salariale sans avoir recourt aux licenciements économiques.