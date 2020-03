L’état d’urgence sanitaire prendra fin le 20 avril prochain, selon un projet de loi adopté par le gouvernement ce dimanche.

Et toujours selon ce projet de loi, toute violation des ordres et décisions des autorités publiques est passible d’une peine d’un à trois mois d’emprisonnement et d’une amende allant de 300 à 1 300 dirhams, ou l’une des deux peines.