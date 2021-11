Des averses orageuses localement fortes sont attendues, ces jeudi et vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM). Des averses (20-40 mm), prévues jeudi de 02h00 à 15h00, intéresseront les provinces Fahs-Anjra et Mdiq-Fnideq, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange. De même, des averses (30-50 mm), prévues du jeudi midi à vendredi 09h00, concerneront les provinces de Assa-Zag, Es-Semara, Guelmim (Est) et Tan-Tan (Est), a-t-on ajouté. A noter que ces averses orageuses seront accompagnées localement par des chutes de grêles et des rafales de vent sous orages.