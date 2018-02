Infomédiaire Maroc – Des pluies généralisées, une neige abondante sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux et une baisse sensible des températures sont prévues du dimanche jusqu’au prochain week-end, a annoncé vendredi la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Ainsi, des masses d’air froides et humides, accompagnées de pluies généralisées, intéresseront dès le dimanche la moitié Nord du Royaume pour atteindre par la suite, durant la semaine, la majeure partie du nord, de l’est et du centre du pays jusqu’au nord des provinces du Sud, a indiqué la DMN dans un communiqué.

Les pluies seront modérées à fortes sur les plaines atlantiques nord et les reliefs et seront accompagnées des chutes importantes de neige sur les reliefs des Haut et Moyen Atlas, le Rif et les hauts plateaux de l’Oriental, sur des hauteurs qui dépassent 800 mètres.

Cette perturbation, qui intervient suite à l’éloignement de l’anticyclone des Açores vers le large atlantique, sera aussi accompagnée à partir de mardi par des vents modérés à forts par endroits sur le nord, le centre et l’est du Maroc, selon le communiqué qui précise que la mer sera très agitée à très forte sur les côtes atlantiques avec des hauteurs de vagues qui atteindront les 5 à 6 mètres.

Pour leur part, les températures accuseront une baisse sensible à partir de samedi, notamment sur les régions intérieures du pays, les reliefs de l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux, l’est et le sud-est du pays, a fait savoir la même source, appelant les citoyens à être « très vigilants ».

Des chutes de neige importantes sont également attendues du dimanche 04 au vendredi 09 février, dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Taounate, Taza, Sefrou, El Hajeb, Khénifra, Khémisset, Ifrane, Boulmane, Midelt, Béni-Mellal, Khouribga, Azilal, Tinghir, Al Haouz, Ouarzazate, Taroudant et Chichaoua, indique la DMN.

Des chutes de neige faibles à localement modérées sont aussi attendues sur les reliefs des provinces de Ouezzane, Taourirt, Tétouan, Guercif, Figuig, Jerada, Oujda, Khouribga, Moulay Yaacoub, Fquih Ben Saleh, Kelaa Seraghna et Tiznit, conclut la DMN.

Rédaction Infomédiaire