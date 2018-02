Infomédiaire Maroc – Maria Ait M’hamed, Présidente de l’Union des agences conseil en communication (UACC), est actuellement l’Invitée de l’Infomédiaire. Et dans cet entretien, Ait M’hamed revient notamment sur la polémique concernant la ‘‘taxe écran’’ instaurée à la surprise générale par le gouvernement marocain.

‘‘Cette mesure a été prise sans consultation préalable, sans concertation, et sans efforts de communication (…) C’est une taxe infondée et inéquitable, qui touche le secteur de la publicité audiovisuelle et digitale, et qui vient prélever les ressources d’un secteur vital pour l’économie du pays (…)Les sommes en jeu sont modiques, une cinquantaine de millions de dirhams’’… Lire l’Entretien

Rédaction Infomédiaire