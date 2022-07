Une vague de chaleur avec des températures variant entre 40 et 48 °C est prévue du lundi au jeudi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé dimanche la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, les températures vont osciller entre 46 et 48 °C dans les provinces de Sidi Slimane, Sidi Kacem, Tata, Taroudant, Assa-Zag et Es-Semara du mardi au jeudi, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance rouge.

En outre, des températures allant de 40 à 45 °C seront enregistrées lundi dans les provinces de Ouezzane, Fès, Meknès, Moulay Yacoub, Taounate, El Hajeb, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Khemisset, Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Khouribga, Khénifra, Benslimane, Nouaceur, Berrechid, Settat, Sidi Bennour, Youssoufia, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Rehamna, Marrakech, Errachidia, Zagora, Tata, Taroudant, Assa-Zag, Es-Semara et l’intérieur de Larache, de Kénitra, d’Oued Ed-dahab, d’Aousserd, de Salé, de Skhirate-Témara, de Safi, d’Essaouira et de Guelmim, a fait savoir la DGM dans un autre bulletin de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, les provinces de Ouezzane, Fès, Taounate, Sefrou, El Hajeb, Moulay Yacoub, Meknès, Khémisset, Khouribga, Khénifra, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Benslimane, Sidi Bennour, Settat, Berrechid, Rehamna, Youssoufia, Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Zagora et l’intérieur des provinces de Larache, de Kénitra, de Salé, de Skhirate-Témara et de Guelmim connaîtront des températures comprises entre 40 et 45 °C du mardi au jeudi, a précisé la Direction générale de la météorologie dans le même bulletin de niveau de vigilance orange.