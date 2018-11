Infomédiaire Maroc – Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale Populaire, réuni ce jour le 1er novembre 2018, a acté la nomination de Monsieur Mohamed Karim MOUNIR au poste de Président Directeur Général.

Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l’Economie et des Finances, a présidé la cérémonie d’investiture du nouveau Président qui s’est tenue au siège de la Banque Populaire Régionale à Rabat, en présence des membres du Conseil d’Administration de la BCP et du Comité Directeur du Crédit Populaire du Maroc.

Elle a été l’occasion pour Monsieur le Ministre de rappeler l’importance du Crédit Populaire du Maroc dans le paysage bancaire du Royaume, et de noter sa contribution active et efficace à l’inclusion financière, à la mobilisation de l’épargne et au financement de l’économie nationale. Il a également rappelé la nouvelle dimension continentale du Groupe BCP et sa vocation d’acteur financier solidaire des économies des Etats où il est implanté.

Mohamed BENCHAABOUN a ensuite adressé à Karim MOUNIR toutes ses félicitations pour la Confiance Royale et s’est déclaré très rassuré quant aux perspectives de développement de l’Institution, sous la conduite de Karim MOUNIR, homme reconnu pour ses compétences professionnelles et ses qualités humaines et qui a déjà eu à faire preuve de grandes aptitudes managériales à travers un parcours professionnel riche et diversifié, notamment au sein de la BCP qu’il a rejoint en 1997.

Les membres du Conseil d’Administration de la BCP et du Comité Directeur du CPM se sont ensuite associés à Monsieur le Ministre pour exprimer toute leur confiance et leur soutien à Karim MOUNIR pour continuer l’oeuvre de construction d’un groupe financier d’envergure réalisée par un management visionnaire et des collaborateurs totalement imprégnés par une culture et un esprit d’appartenance très forts.

A propos du nouveau Président Directeur Général :

Lauréat de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs de Rabat (super major de la promotion 1982) et du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, Mohamed Karim MOUNIR est Directeur Général de la Banque Centrale Populaire (BCP) depuis octobre 2011. Il assure également la Direction Générale de Upline Group et de BP Shore Group.

Il a débuté sa carrière professionnelle en 1982, en qualité d’Ingénieur au sein du Groupe Office Chérifien des Phosphates (OCP) où il a exercé à différents niveaux de responsabilité et a piloté les activités liées au Système d’Information du Groupe de 1987 à 1997.

Pendant cette période, il a accompagné tous les grands chantiers de développement des branches minières et industrielles du Groupe. Il a également participé activement à des évolutions majeures du pilotage financier du Groupe et à la mise à niveau des Politiques de Développement du Capital Humain.

Karim MOUNIR a rejoint la BCP en 1997 et a occupé progressivement différents postes de responsabilité dans les métiers des Systèmes d’Information, de la Gestion Globale des Risques et des Activités de Support avant d’être nommé Directeur Général en 2011.

Il a contribué très activement aux côtés du Président BENCHAABOUN à l’expansion du Groupe Banque Populaire à l’International et à la diversification des activités du Groupe avec la création et le développement de filiales spécialisées dans les activités para-bancaires et de services.

Karim MOUNIR assure la présidence et est membre de plusieurs Conseils d’Administrations de filiales du Groupe BCP ou d’Institutions partenaires.

Il est également membre actif des milieux associatifs et institutionnels. Il a, à ce titre, été Président des Fondations Banque Populaire et Président Fondateur de l’AUSIM.

Il siège actuellement au sein de Conseils d’Administration de Fondations d’envergure nationale, de Mutuelles et de Conseils d’Universités et de Grandes Ecoles d’Ingénieurs marocaines.

Rédaction Infomédiaire