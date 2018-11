Infomédiaire Maroc – Dans le but de renforcer son offre de soins, L’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa a signé un protocole d’accord avec l’Institut Curie pour une collaboration dans le domaine de la cancérologie.

L’Institut Curie, est une fondation reconnue d’utilité publique, composée notamment d’un ensemble hospitalier et d’un centre de recherche. L’établissement est un centre de référence pour les cancers du sein, les cancers gynécologiques, les tumeurs de l’œil, les cancers thoraciques, les sarcomes et les cancers pédiatriques, et assure la prise en charge de tous les cancers en général et surtout des cancers rares.

Depuis sa création en 1909 par Marie Curie, l’institut au rayonnement international travaille autour de trois missions : la recherche, les soins, la conservation et la transmission des savoirs. Cette pluridisciplinarité, inscrite au cœur des statuts de la fondation, est l’ADN de l’Institut Curie.

L’objectif de ce protocole d’accord est d’établir un dialogue privilégié entre les professionnels des deux institutions. Les cas complexes pourront bénéficier de deuxièmes avis spécialisés ou encore dans certains cas complexes, être pris en charge à l’Institut Curie sous certaines conditions. Les médecins et personnels de l’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa, pourront bénéficier de formations continues et d’échanges de savoirs.

L’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa dispose de son côté d’équipes pluridisciplinaires hautement qualifiées, d’infrastructures modernes et d’équipements de dernière génération. Un centre d’excellence aux normes internationales y est totalement dédié à la cancérologie : le Casablanca Cancer Center. Ce centre a pour mission de garantir une prise en charge globale et personnalisée pour chaque patient atteint d’un cancer.

Il abrite en son sein un laboratoire disposant d’un plateau technique multidisciplinaire sophistiqué et hautement équipé avec des automates de dernière génération, répondant à tous les besoins d’analyses médicales et d’explorations biologiques, génétiques et anatomopathologiques.

Le Casablanca Cancer Center dispose d’un plateau technique complet en cancérologie : IRM, Scanner, PET SCAN, radiologie interventionnelle, etc… Il est également doté d’appareil de précision en radiothérapie : le TrueBeam STx®. La protection des tissus sains est améliorée et les délais de réalisation des traitements raccourcis.

Ainsi la collaboration entre les deux institutions doit résulter dans une amélioration du niveau de prise en charge au service des malades et dans une amélioration continue des performances du corps médical et du personnel soignant.

Rédaction Infomédiaire