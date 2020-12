L’ancien président de la Fédération royale marocaine de rugby, Said Bouhajeb, est décédé jeudi dans un hôpital à Casablanca, a-t-on appris auprès de sa famille.

Le défunt a été élu président de la Fédération royale marocaine de rugby en 2003, avant d’être réélu pour un deuxième mandat lors de l’assemblée générale de l’instance fédérale tenue en 2007 à Fès.

Said Bouhajeb, ancien membre du bureau directeur du Wydad de Casablanca (section football), a largement contribué à la promotion du rugby national au cours des dernières années, marquées par deux coupes d’Afrique remportées par le Maroc.

A cette occasion, la Marocaine des journalistes sportifs a déploré le décès de son président honoraire, Said Bouhajeb, qualifiant cette disparition de “grande perte pour l’association et pour le sport national, vu les qualités du défunt et ses efforts pour rapprocher les points de vue entre les membres de l’association en tant que président de la commission des sages”.