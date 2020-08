Le Pacte pour la relance économique et l’emploi et le Contrat-programme sur la relance du secteur touristique ont été signés, ce jeudi à Rabat, en marge de la 9ème réunion du Comité de veille économique (CVE).

Le Pacte pour la relance économique et l’emploi comprend des mesures transverses tout en tenant compte des spécificités sectorielles. Il est le fruit d’une ambition commune et partagée par l’ensemble des parties prenantes (Etat et partenaires sociaux et économiques).

Pour sa part, le contrat-programme sur la relance du secteur touristique se veut une feuille de route sectorielle pour la période 2020-2022, en vue de garantir le soutien et la relance de ce secteur.