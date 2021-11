Le Marocain Mohamed Reda El Aaraby a terminé deuxième du marathon international de New York, avec 2H09:06 derrière le Kenyan Albert Korir.

La troisième place de ce marathon, qui marque son retour après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire, est revenue à l’Italien Eyob Faniel.

Chez les dames, la Kenyane Peres Jepchirchir a remporté la course avec 2H22:39, alors que sa compatriote Viola Cheptoo a décroché la deuxième place. L’Ethiopienne Ababel Yeshaneh complète le podium de cette course qui a parcouru les cinq arrondissements de la Grande Pomme.

Le marathon international de New York a marqué son retour, ce dimanche, pour sa 50ème édition après une absence imposée par la pandémie de Covid-19. Le plus grand marathon du monde devait avoir lieu en novembre 2020, avant son annulation dans le sillage des mesures de restriction décidées par les autorités de New York pour faire face à la propagation du coronavirus.

Crise sanitaire oblige, les organisateurs ont décidé, cette année, de limiter à 33.000 le nombre d’athlètes participant à cet événement sportif.

Représentant plus de 100 pays, les coureurs devront parcourir 42 kilomètres, en traversant les cinq arrondissements de la métropole américaine, à savoir Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx et Manhattan.