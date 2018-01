Infomediaire Maroc – Le technicien tunisien Faouzi Benzerti a été nommé officiellement, ce vendredi, nouvel entraîneur du Wydad de Casablanca à la place de Houcine Ammouta.

L’ex-coach de l’Espérance sportive de Tunis (EST) et de l’Etoile sportive du Sahel (ESS) a scellé un contrat d’un an et 6 mois avec les Rouge et Blanc, a déclaré à la presse Saïd Naciri, président du club casablancais.

Faouzi Benzarti, qui reste l’entraineur tunisien le plus capé, a déjà entrainé l’autre club prestigieux de Casablanca, le Raja, en 2013, et aura pour mission de conserver le titre africain des clubs conquis l’an passé par le Wydad.