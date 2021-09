Dans le cadre de la mise en œuvre du Partenariat Industriel signé en juin 2015 sous la présidence effective du Roi Mohammed VI, le Groupe Stellantis et le Maroc ont franchi une nouvelle étape avec la signature d’un nouvel Amendement, qui renforce les engagements réciproques dans le développement de la filière industrielle automobile dans le Royaume.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence de Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique, et de Samir Cherfan, Chief Operating Officer Stellantis Moyen-Orient et Afrique.

La signature de cet accord donne une nouvelle impulsion au partenariat établi en 2015.

Ainsi, Stellantis s’engage notamment à la fabrication d’une voiture électrique de plus (l’Opel Rocks-e) dans son usine de Kenitra (au côté de la Citroën AMI), au développement du tissus fournisseur local avec une croissance du volume d’achats au Maroc qui passe de 2,5 milliards d’euros en 2023 avec une ambition à 3 milliards d’euros en 2025 ou encore la création d’environ 3000 postes d’ingénieurs et techniciens supérieurs en 2022 (ces postes hautement qualifiés venant en complément des 2500 emplois de production déjà créés à l’usine de Kénitra).