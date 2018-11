Infomédiaire Maroc – L’amélioration des relations entre l’Algérie et le Maroc permettrait aux deux pays de se pencher sur les questions bilatérales et régionales communes, tels que le terrorisme, l’immigration illégale, le trafic de drogue et l’intégration économique, a affirmé, ce jeudi, le Département d’Etat.

La diplomatie américaine réagissait à l’annonce faite par le Roi Mohammed VI dans le discours à la Nation, à l’occasion du 43ème anniversaire de la Marche verte, de la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l’Algérie.

« Le gouvernement des Etats-Unis a exhorté l’Algérie et le Maroc à reconnaître que des relations améliorées permettraient aux deux pays de se pencher sur les questions bilatérales et régionales communes tels que le terrorisme, l’immigration illégale, le trafic de drogue et l’intégration économique », a indiqué le Département d’Etat.

Rédaction Infomédiaire