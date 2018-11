Infomédiaire Maroc – Le groupe quadripartite des parquets marocain, espagnol, français et belge de lutte contre le terrorisme a tenu, les 14 et 15 novembre à Valence (Est), une réunion axée sur l’examen des outils de lutte contre le terrorisme et l’évaluation du niveau de coopération entre les parquets concernés, ainsi que sur l’échange d’informations, d’expériences et de jurisprudences en matière de lutte contre cette forme de criminalité internationale.

Cette réunion a permis aux participants de se pencher sur différents aspects de la menace terroriste ainsi que sur les défis d’ordre juridique et jurisprudentiel imposés par l’évolution des actes terroristes. Elle a été une occasion aussi de faire des propositions visant à renforcer davantage la coopération entre les quatre parquets dans ce domaine.

La délégation marocaine à cette réunion était composée de représentants du parquet général près la Cour d’appel de Rabat compétent en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi que des magistrats de liaison marocains en Espagne, en France et en Belgique.

Une déclaration finale a été adoptée au terme de cette réunion et présentée lors d’un point de presse.

La déclaration finale a souligné l’esprit positif de collaboration existant entre tous les parquets participants, ainsi que leur sincérité au moment d’évoquer les problèmes relatifs au traitement de ce phénomène et les solutions proposées aux questions exposées par chaque délégation.

Le document a, par ailleurs, défini des éléments sur lesquels un effort plus important doit être fourni afin que leur traitement technico-juridique soit plus efficace et utile, notamment ceux liés à l’utilisation du cyberespace comme moyen de commettre des crimes liés au terrorisme et les conséquences judiciaires du phénomène de radicalisation dans les prisons et les centres pénitentiaires.

L’accent a été mis, dans le même sens, sur la nécessité d’accorder une attention particulière à la collecte et à l’évaluation des preuves dans les zones de conflit en vue de leur traitement et leur présentation devant les cours et tribunaux, ainsi que sur le renforcement de la coopération internationale sur les fronts juridique et judiciaire.

Le groupe quadripartite des parquets marocain, espagnol, français et belge de lutte antiterroriste se réunit chaque année, alternativement dans chacun des quatre pays. Des réunions ad hoc sont également organisées lorsque cela semble nécessaire.

Rédaction Infomédiaire