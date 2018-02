Infomédiaire Afrique – L’Algérie a été classée à la 172ème place sur 186 en matière d’indice de liberté économique pour l’année 2018.

Le classement établi par l’institut américain ‘‘Heritage institute’’ place ainsi l’Algérie parmi les pires pays en monde en matière de liberté économique.

Le rapport qui classe l’Algérie à la dernière place dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) note ainsi qu’il y a toujours ‘‘une baisse des droits de propriété et de la liberté d’investissement’’, malgré ‘‘des améliorations plus modestes de la liberté des affaires, de l’efficacité judiciaire et de la liberté monétaire’’. ‘‘L’économie algérienne reste dominée par l’Etat, héritage du modèle de développement socialiste post indépendance du pays’’, a également noté le rapport.

Selon ce rapport, l’Algérie offre ainsi l’un des pires climats d’investissement dans le monde. ‘‘Ces dernières années, le gouvernement a fait peu de progrès dans l’amélioration de la gouvernance budgétaire, a mis fin à la privatisation des industries publiques et a limité les importations et l’engagement étranger dans son économie. Ces politiques et d’autres faiblesses institutionnelles, conjuguées à l’incertitude politique persistante, continuent de compromettre les perspectives d’un développement économique durable à long terme’’, a également relevé le ‘‘Heritage Institute’’.

‘‘La plupart des biens immobiliers sont entre les mains du gouvernement et les revendications de titres contradictoires rendent les transactions immobilières difficiles’’, note également le rapport, qui remarque que ‘‘le système judiciaire est généralement faible, lent et opaque. Des niveaux élevés de corruption affligent les secteurs commerciaux et publics de l’Algérie, en particulier le secteur de l’énergie. On estime que la moitié de toutes les transactions économiques ont lieu dans le secteur informel’’.

Rédaction Infomédiaire