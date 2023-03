Le royaume s’est classé 7e dans la région MENA (97e dans le monde) pour ce qui est de la liberté économique en 2023. D’après le classement réalisé par la Heritage Foundation, le Maroc a perdu 14 places depuis 2021, où il était classé 83e mondialement.

La chute du royaume au classement est due à de nombreux facteurs nationaux et internationaux, notamment les répercussions de la Pandémie, du conflit ukraino-russe, les changements des chaines d’approvisionnement, mais aussi de l’impact du secteur informel, les inégalités économiques entre le monde rural et urbain, ainsi que des problèmes de corruption et de gouvernance, qui limitent les opportunités d’investissement.

Le Maroc a affiché un score global de 58,4 points (63,3 pts en 2021 et 59,2 pts en 2022), le plaçant dans la catégorie au-dessous de la moyenne, ce qui veut concrètement dire que le royaume n’est pas totalement protectionniste, mais pas libéral de l’autre côté.

Dans les détails, le pays a affiché un score de 57,1 points pour ce qui est des droits de propriétés, 32,8 pts au niveau de l’efficacité juridique, 38,7 pts pour l’intégrité du gouvernement, 67,9 pts pour l’incidence fiscale, 72 pts pour les dépenses gouvernementales, 41,3 pts au niveau de la stabilité du régime fiscal, 65,3 pts au niveau du climat des affaires, 47,6 pts pour ce qui est l’emploi, 78,3 pts pour ce qui est de la liberté dans la politique monétaire, 64,4 pts au niveau de la liberté du commerce et de l’industrie, 65 pts pour l’encouragement des investissements et 70 pts au niveau de la liberté financière.

Le Maroc est classé 7e dans la région MENA (sur un total de 14 pays), derrière le Sultanat d’Oman (13e) et devant l’Arabie Saoudite (15e). Les Émirats Arabes Unis dominent la région (1er avec 70,9 pts), alors que le Yémen se place en tant que mauvais élève du groupe (14e).

Cette 29e édition du classement compte 176 pays (178 en 2021), et prend plusieurs facteurs en considération, notamment l’état de droit, le poids du gouvernement, l’efficacité réglementaire et le niveau d’ouverture des marchés. Le système de notation compte une échelle allant de 0 (économie hyper protectionniste) à 100 (économie libérale) pour ce qui est de la réalisation du score global de la liberté économique des pays.