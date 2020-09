Selon des chiffres publiés par le site Bladi, le port du sud de l’Espagne a perdu 87,79 % des embarquements à cause de l’annulation de l’opération Marhaba 2020. Cette opération était organisée principalement par le Maroc et l’Espagne et permettait de fluidifier le trafic entre les deux pays.

Ainsi, entre les mois de janvier et juillet derniers, 209 465 passagers ont fait le voyage entre Algésiras et Tanger Med, alors qu’à la même période de l’année dernière 601 528 avaient déjà traversé la frontière.

Le port de Tarifa, situé à une vingtaine de kilomètres d’Algésiras, a également été fortement impacté par l’arrêt de liaisons maritimes. Entre janvier et juillet derniers, seuls 24 175 voitures avaient pu embarquer entre les deux ports, contre 102 846 une année auparavant, soit une dégringolade de 76,49%. Ce port, pour rappel, est relié à Tanger-ville uniquement par des bateaux rapides (fast ferries).