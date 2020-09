Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a affirmé, mardi à Rabat, que l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme (ANLCA) a enregistré un million vingt-deux mille bénéficiaires des programmes de lutte contre l’analphabétisme au titre de l’année scolaire 2019-2020, soit une augmentation de 9,3%.





S’exprimant lors d’une réunion à l’occasion de la 6è session du Conseil d’administration de l’ANLCA, El Otmani a mis l’accent sur le contexte exceptionnel dans lequel se déroule cette réunion en raison de la pandémie du Covid-19 et ses répercussions qui ont conduit à la suspension des cours d’alphabétisation dans tous les centres depuis le lundi 16 mars 2020, et ce à titre préventif pour préserver la sécurité et la santé des bénéficiaires, des formateurs et des différents intervenants, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement. Le chef du gouvernement a, par la même occasion, passé en revue le bilan d’action de l’Agence qui a oeuvré en coordination avec les différents partenaires nationaux et internationaux à accélérer le taux d’achèvement des projets inclus dans la feuille de route 2017-2021 en termes de gouvernance, d’adaptation de l’offre et la demande et d’amélioration de la qualité des enseignements.





S’agissant du chantier de la formation à distance dans lequel l’Agence s’est engagée, El Otmani a salué les applications “Alpha Nour” et “Alpha Taahil”, en ce sens que chacune d’entre elles permettra d’élargir le cercle des bénéficiaires des programmes d’alphabétisation.







Il a exhorté à cet effet tous les acteurs à bénéficier des opportunités d’apprentissage disponibles grâce à ces applications, appelant dans ce cadre l’Agence à accélérer le lancement des applications informatiques en cours de préparation, y compris celle qui concerne les marins et qui en cours de développement en coordination et en coopération avec le département de la pêche maritime, ainsi qu’une autre application au profit des agriculteurs dans le cadre de l’opération de Melkisation des terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz, qui est aussi en cours de développement avec le soutien et la coordination de l’agence Millennium Challenge Corporation (MCC) – Maroc.







El Otmani a également souligné la nécessité de déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l’objectif escompté de réduction du taux d’analphabétisme dans le dessein de l’éradiquer au Maroc, appelant l’ensemble des partenaires à soutenir l’Agence pour surmonter l’impact de la pandémie et achever l’année scolaire 2019-2020, gérer le lancement de la prochaine année scolaire 2020-2021 et s’employer à proposer les meilleures versions possibles afin d’assurer la continuité de l’apprentissage et la formation tout en protégeant les bénéficiaires, les formateurs et les différents intervenants de la contamination par le virus.







Au cours de cette réunion, ajoute le communiqué, les membres du conseil ont suivi un exposé du directeur de l’Agence dans laquelle il a évoqué le résultat de l’action de l’ANLCA au titre de l’année 2019-2020, son plan d’action pour la période 2021-2023 et ses modes de financement, son chantier de transformation numérique et la procédure de son partenariat avec les instances de la société civile. L’exposé comprenait l’ensemble de mesures proposées pour l’achèvement de la saison 2019-2020 et le démarrage de l’année 2020-2021 en fonction des résultats de l’étude de terrain menée sous la supervision du comité de la stratégie et de l’investissement relevant du Conseil d’administration de l’Agence.