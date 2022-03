Le binôme Mohamed Ali Oukacha et Taoufik Joundy ont respectivement été élus, récemment, président et vice-président général de la Fédération des Pêches Maritimes (FPM) pour le mandat 2022-2024.

« La FPM a élu en Assemblée Générale Ordinaire et Elective, le binôme Mohamed Ali Oukacha et Taoufik Joundy, respectivement Président et Vice-président Général pour le mandat 2022-2024 », indique un communiqué de la Fédération, relevant de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Le Bureau de la Fédération est désormais composé de Kamal Sabri, Mohammed Zebdi, Reda Sentissi, El Arbi Mheydi, Fouad Benallali, Hassan Bichou, Hassan Talbi et Abdelkhaleq Farouah en leur qualité de Vice-présidents ainsi que Abdelhaq Farihi et Mohamed Allalou en tant que Secrétaire général et Secrétaire général adjoint.

En outre, le bureau est composé des Assesseurs : Rahal Nafat, Abderrahim El Habza, Aziz Obad, Mourad El Abboubi, Mohamed Ali Benkirane, karim Safy, Hassan Oukacha, Saad Tazi et Mehdi Seghrouchni.

Cité par le communiqué, Oukacha a souligné que les revendications et doléances des membres, tous segments confondus, seront les priorités de la Fédération.

Après présentation et vote du rapport d’activité 2018-2021 relatif au mandat précédent, Oukacha a procédé à la présentation des grandes lignes de son plan d’action qui sera mis en place en concertation avec les membres du Bureau de la Fédération.