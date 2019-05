L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) a annoncé mardi avoir contrôlé 120.897 tonnes de divers produits alimentaires les plus consommés durant les dix premiers jours du mois sacré de Ramadan.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du contrôle renforcé mené par les services de l’ONSSA pendant le mois sacré sur les produits alimentaires les plus consommés afin de protéger la santé du consommateur, a précisé l’Office dans un communiqué. Ainsi, les actions de contrôle réalisées sur le marché local, soit en commissions mixtes provinciales ou par les services de l’ONSSA seuls, ont concerné 44.111 tonnes de produits alimentaires d’origine animale et végétale et ont abouti au retrait de 143 tonnes de produits impropres à la consommation, soit 0,3 % du total contrôlé, relève la même source. Dans ce cadre, les services de contrôle de l’ONSSA ont réalisé 6.155 visites d’inspections, dont 4.532 en commission, et établi 109 procès-verbaux de constatation directe d’infraction, poursuit le communiqué.

A l’importation, note le document, 76.786 tonnes de divers produits alimentaires ont fait l’objet de contrôle par les services compétents de l’ONSSA aux différents postes frontaliers. A l’issue de ces contrôles, 1.013 tonnes ont été refoulées pour non-conformité aux normes réglementaires en vigueur, conclut le communiqué. L’ONSSA est un établissement publique qui exerce pour le compte de l’Etat les attributions relatives à la protection de la santé du consommateur et à la préservation de la santé des animaux et des végétaux.