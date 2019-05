Un total de 12 personnes ont trouvé la mort et 1 946 autres ont été blessées, dont 67 grièvement, dans 1 409 accidents de la circulation survenus dans le périmètre urbain durant la semaine du 13 au 19 mai, selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Et concernant le contrôle et la répression dans le domaine du trafic, les services de sûreté ont enregistré 28 470 contraventions et rédigé 9 666 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet général, alors que 18 804 amendes transactionnelles ont été acquittées, relève le communiqué.

Les sommes perçues ont atteint 4 069 850 dirhams, a fait savoir la DGSN, faisant état de la mise en fourrière municipale de 3 888 véhicules, de la saisie de 5 613 documents et du retrait de la circulation de 165 véhicules.