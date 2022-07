La Premier League anglaise a désigné la directrice générale sortante de Whitbread, Alison Brittain, comme nouvelle présidente, lui permettant d’être la première femme à accéder à ce poste.

Brittain, qui quittera l’opérateur d’hôtellerie et de restauration Whitbread en janvier après sept ans à ce poste, prendra ses fonctions au sein de la Premier League au début de l’année prochaine.

Elle succédera donc à Peter McCormick, le président par intérim depuis janvier après la démission de Gary Hoffman. La femme de 57 ans, qui avait débuté sa carrière dans le secteur bancaire, a été choisie à l’unanimité des 20 clubs de l’élite anglaise.

« Je suis une fan de football depuis l’enfance et je suis absolument ravie d’être désignée Présidente de la Premier League », a-t-elle expliqué dans un communiqué de l’organisateur du championnat d’Angleterre. « Alison a eu un impact positif sur toutes les organisations auxquelles elle a appartenu. Elle a un bilan excellent dans les affaires, concrétise les projets avec un style pragmatique, et elle est respectée et appréciée dans tous les secteurs où elle a travaillé », a souligné Richard Masters, le directeur général de la Premier League.