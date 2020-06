Analysant la décision d’allègement du confinement au Maroc, le chef du gouvernement Saad Dine El-Otmani a rappelé que les régions du Royaume ont été classées en deux zones en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique : une première zone où la situation est maîtrisée presque totalement (59 préfectures et provinces) et une deuxième zone où la situation est partiellement contrôlée (16 provinces et préfectures).

Ces critères ont été pris en considération dans le déconfinement progressif d’une manière différenciée entre les deux zones, a-t-il dit, relevant que 80 pc des préfectures et provinces forment la zone d’assouplissement no 1, soit 95% du territoire national et 61% de la population du Maroc. Evoquant les avantages de ce déconfinement progressif, le chef du gouvernement a mis l’accent sur la relance dans les deux zones des activités commerciales, notamment celles autorisées durant la période de la propagation du virus, ainsi que la reprise des activités industrielles, d’artisanat, des professions libérales et de proximité, à l’exception de celles exclues.

Pour rappel, le Conseil de gouvernement a adopté mardi le projet de loi n°2.20.406 portant prorogation de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national afin de faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19), avec promulgation de dispositions spéciales relatives à l’assouplissement des mesures de restriction qui y sont liées.