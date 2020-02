La ville de Fès a été choisie pour abriter le Sommet mondial de l’Alliance des civilisations prévu du 29 novembre au 2 décembre 2020, a annoncé, ce vendredi à Rabat, le Haut-Représentant de l’Alliance des civilisations des Nations-Unies (UNAOC), Miguel Angel Moratinos.



“La ville de Fès a été choisie eu égard à son caractère ancestral et à sa symbolique spirituelle”, a affirmé Moratinos dans une déclaration, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



“La nécessitée de sauver la planète est souvent évoquée, mais nous sommes également tenus à apprendre à vivre ensemble, à nous respecter les uns les autres et à comprendre l’existence de différentes religions, cultures et civilisations, et le Maroc incarne cela”, a poursuivi le responsable onusien.



Lors de ce sommet, le premier à être organisé en Afrique et dont la tenue coïncide avec le quinzième anniversaire de la création de l’Alliance des civilisations, l’action de l’Alliance depuis sa création sera évaluée et il sera procédé à la préparation d’un programme d’action pour l’humanité, a-t-il fait savoir

Exprimant sa reconnaissance pour le soutien de “Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Royaume du Maroc” à cet événement mondial, le Haut-Représentant de l’UNAOC a affirmé que grâce aux efforts des Nations Unies et du Maroc, “nous garantirons un grand succès au Sommet mondial de l’Alliance des civilisations”