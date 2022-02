La Bourse de Casablanca a achevé la semaine allant du 21 au 25 février 2022 en forte baisse, son principal indice, le Masi, cédant 3,95% à 13.175,30 points. Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a lâché 4,54% à 1.061,94 points et le Casablanca ESG 10, indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG), a perdu 3,88% à 983,61 points.

Le volume global des échanges a dépassé les 1,31 milliard de dirhams (MMDH) dont plus de 1,29 MMDH réalisé sur le marché Central (actions). Avec un volume transactionnel de plus de 308,89 millions de dirhams (MDH), Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif de la semaine s’accaparant 23,91% des transactions, suivi de Itissalat Al-Maghrib avec 122,01 MDH (9,44%) et Alliances avec 117,25 MDH (9,08%).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à plus de 686 MMDH. Au terme de cette semaine, Delattre Levivier Maroc (-14,52%), Stokvis Nord Afrique (-9,90%), HPS (-9,49%), Auto Hall (-9,09%) et Cartier Saada (-9%) ont accusé les plus lourdes baisses. En revanche, Alliances, Oulmès, Zellidja S.A, Unimer et Agma ont affiché les plus fortes hausses avec respectivement +13,43%, +11,40%, +4,71%, +3,55% et +3,15%.