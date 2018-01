Infomédiaire Maroc – Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) vient de publier son 7ème Baromètre des risques d’Allianz.

Le rapport de 2018 est basé sur les réponses d’un nombre record de 1 911 experts des risques provenant de 80 pays.

A noter que, pour la 1ère fois, le Baromètre des risques d’Allianz inclut les risques les plus redoutés par les entreprises marocaines en 2018.

Et comme au niveau mondial, l’interruption d’activité, les cyber incidents et les catastrophes naturelles sont les principaux risques qui préoccupent les entreprises au Maroc. Par contre, l’atteinte à la réputation ou à l’image de marque (#5, 20% des réponses) et les défaillances de qualité, les défauts de série et le rappel de produits (#10 avec 12% des réponses) – qui ne figurent pas parmi les 10 principaux risques globaux – constituent localement une source d’inquiétude pour les entreprises marocaines.

