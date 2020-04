Le numéro “Allô SAMU 141” reçoit plus de 6 000 appels par jour au niveau de la région Marrakech-Safi, a souligné samedi à Marrakech, Dr. Hicham Cherrat, responsable de ce service dédié à l’aide médicale urgente au niveau de cette région.



Cet outil de communication et d’information sur le nouveau coronavirus (Covid-19) a été renforcé davantage pour recevoir le plus grand nombre d’appels possibles, en vue de fournir des réponses à toutes les questions relatives à cette pandémie, a relevé Cherrat.



Cette plateforme d’appels mise en place par le ministère de la Santé est joignable 24/24h et 7 jours/7 au niveau de la région Marrakech-Safi, a-t-il fait savoir, notant que les cadres médicaux, dont la majorité des bénévoles, se sont fortement engagés dans cette initiative pour doter les citoyens de toutes les informations et explications nécessaires.



Selon Cherrat, ce numéro permet de présenter l’aide aux citoyens et de répondre à toutes les demandes de renseignements, outre l’orientation des cas éventuels vers les centres hospitaliers spécialisés de la région et le suivi des personnes en contact avec les cas confirmés.



“Allô SAMU 141” oeuvre en coordination avec l’ensemble des centres hospitaliers de la région et la Direction régionale de la Santé pour surveiller la situation épidémiologique, a-t-il expliqué, ajoutant qu’en cas d’identification d’un cas suspect au coronavirus, la Direction régionale de la Santé mobilise un staff médical spécialisé pour s’assurer de son état de santé.



Cette initiative a été hautement saluée et appréciée par les habitants de la région Marrakech-Safi, s’est-il félicité, insistant sur l’importance de respecter les mesures préventives adoptées et de ne pas sortir qu’en cas de nécessité extrême.



De son côté, Dr. Salma Soussi, coordinatrice des étudiants de la faculté de médecine de Marrakech, a indiqué que des médecins ainsi que des étudiants de ladite Faculté ont adhéré à cette action louable pour donner des conseils et des réponses à toutes les questions des citoyens.



Ce service reçoit chaque jours plusieurs appels de toute la région Marrakech-Safi, a-t-elle dit, appelant les citoyens à se conformer aux consignes relatives à l’état d’urgence sanitaire décrété par les autorités compétentes pour enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus.



Allô SAMU 141 qui est dédié exclusivement aux personnes présentant des symptômes respiratoires, de la fièvre et de la toux pour leur fournir conseils et recommandations, vise à réduire la pression sur le centre d’appel du service Allo Yakada.

Cet outil vient s’ajouter au service “Allo Yakada 080 100 47 47”, déjà opérationnel via le centre national d’opérations d’urgence en santé publique (CNOUSP), rappelle-t-on.