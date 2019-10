Un total de 314.854 personnes ont bénéficié du programme d’alphabétisation aux deux niveaux, via la télévision et internet dans les mosquées au titre de l’année scolaire 2018-2019, a indiqué le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Selon un document élaboré par la direction de l’enseignement traditionnel et de la lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées, relevant du ministère, le bilan de ce programme montre qu’il a été réalisé à hauteur de 104,95%.

Rendu public à l’occasion de la journée nationale d’alphabétisation, qui coïncide avec le 13 octobre de chaque année, ce bilan indique que les femmes représentent 96,16% du total des bénéficiaires dont 45,20% originaires du monde rural.

Le nombre d’inscrits au premier niveau de ce programme a atteint 236 286 personnes, dont 95,21% femmes, avec 50,40% dans le monde rural, tandis que le nombre d’inscrits au deuxième niveau s’est élevé à 78 568 personnes, dont 98,99% femmes, avec 29,58% dans le monde rural.