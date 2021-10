Alsa Al Baida, opérateur du transport urbain par bus couvrant le territoire de l’ECI Al Baida, affiche son engagement en faveur de la ville et choisit l’art pour véhiculer ses valeurs et ses messages clés. Sous sa marque Casabus opéré par Alsa, l’entreprise vient de signer la plus grande fresque murale de la ville de Casablanca.

S’étalant sur un mur de 147 m de longueur sur 9,10 m de largeur, l’œuvre d’art vient habiller le mur de clôture du siège de Alsa Al Baida, situé sur l’intersection des Boulevards Roudani et Yaacoub El Mansour.

Ce projet représente pour Alsa Al Baida une forme supplémentaire d’engagement en faveur de la ville de Casablanca. Il traduit l’intérêt porté par l’entreprise à son environnement, et sa volonté de créer un impact positif sur son écosystème. « Bien plus qu’un simple dessin sur un mur, cette fresque murale représente Casablanca dans son mouvement, dans sa fraicheur et dans sa diversité. Elle traduit les valeurs de partage et du vivre ensemble qui caractérisent le quotidien des Casablancaises et Casablancais. » Explique Mehdi Safouane, directeur général de Alsa Al baida.

« Nous sommes fiers d’avoir mené ce projet en partenariat avec les artistes du studio Placebo, car avec eux, nous partageons la croyance que l’art est un chemin qui facilite l’unification et favorise l’adhésion»

Un concentré de positivité, de créativité et des valeurs du vivre ensemble Reproduite dans les couleurs de Casabus opéré par Alsa, le jaune vif qui renvoie la lumière et la chaleur tout en incarnant la vivacité et l’optimisme, et le gris anthracite, une couleur inclusive par sa neutralité et qui symbolise l’équilibre, la fresque est une ode à la positivité et la créativité, une vraie invitation au voyage et à la découverte de la ville, de sa richesse culturelle et du quotidien de ses citoyennes et citoyens.

Elle marque une belle symbiose entre ces derniers et le bus.

Le style minimaliste de la fresque est inspiré des cartes postales du siècle dernier, afin d’ancrer la simplicité, la douceur et de la poésie. Le contenu a été pensé par des artistes dont la majorité se déplacent dans les bus de Casabus opéré par Alsa, et représente des scènes de vie urbaine racontant le quotidien des Casablancaises et Casablancais, les rapprochant ainsi de ce projet et favorisant l’identification et la création de liens.

Casabus X Placebo, pour l’amour de Casablanca et du Street art Avec plus de 40 murs habillés dans différents quartiers de Casablanca, Placebo Studio s’est imposé comme le partenaire naturel pour la réalisation de cette œuvre. « En tant qu’artistes, nous sommes fiers car c’est un mur emblématique à Casablanca qui illustre l’amélioration de la vie urbaine grâce aux transports en commun, que nous avons tous vécu ces derniers mois avec l’arrivée bénéfique de Alsa. Merci à Alsa Al Baida qui nous a laissé une liberté artistique et créative maximales. Les retours des passants sont positifs et unanimes, les casablancais aiment l’art et aiment la ville, nos échanges avec eux durant la réalisation de la fresque nous l’ont prouvé une fois de plus » Déclare Thamud Mellouk, directeur général du studio Placebo.

Le choix du street art pour parler aux Casablancaises et Casablancais tire sa pertinence de plusieurs éléments. D’abord, en embellissant les façades murales de la ville, on donne à ses citoyennes et citoyens une plus grande envie de la visiter, la découvrir et l’apprécier, et le meilleur moyen de transport pour ce faire est le bus. Ensuite, quoi de mieux que de faire passer des messages sérieux et importants à travers un travail artistique, sur un endroit public accessible à toutes et à tous, à tout moment. Et enfin, quelle manière d’exprimer son amour pour la ville de Casablanca mieux qu’habiller ses murs pour en faire des espaces de communication, d’échange et de partage, pour le plus grand bonheur des locaux et des visiteurs.

Une action parmi plusieurs, pour la valorisation du patrimoine de Casablanca

La présentation de la fresque murale Casabus opéré par Alsa consolide la volonté d’Alsa al Baida de préserver la patrimoine immatériel de la ville et le valoriser. C’est la première d’une série d’œuvres de street art qui seront déployées sur d’autres avenues et boulevards de la ville, pour l’animer et lui donner plus de couleurs.

Ce projet fait suite à une première initiative dans le même esprit, celle de créer un musée du transport urbain de la ville au sein du siège de l’entreprise. Ses premiers jalons sont déjà en place avec la contribution des Casablancaises et Casablancais, avec l’ambition de retracer l’histoire de ce secteur vital dans la ville, et valoriser ses acteurs.