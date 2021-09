Alsa Al Baida, délégataire de la gestion des bus dans le territoire de l’ECI Casablanca, lance une initiative pour la valorisation et préservation du patrimoine immatériel de la ville, relatif au transport public en bus et son histoire. En effet, l’entreprise met les premiers jalons pour la réalisation d’un Musée des Transports Urbains de la ville de Casablanca qui verra le jour dans les prochaines semaines au sein du siège de Alsa Al Baida.

Imaginé comme une invitation au voyage dans le temps pour découvrir l’héritage historique du secteur des transports urbains à Casablanca, le musée comprendra des informations, des documents et des pièces retraçant le parcours du secteur et les étapes de son développement dans le temps.

« Le transport urbain est un service central dans la vie des citoyennes et citoyens, et son évolution est le reflet du développement des villes et des pays. Nous sommes conscients de l’importance de l’histoire des transports urbains de Casablanca, un secteur qui fait partie intégrante de la richesse immatérielle et du patrimoine de la ville, et c’est ce qui a motivé la création de ce musée, afin de préserver et d’enrichir cette mémoire commune. » déclare Mehdi Safouane, Directeur Général de Alsa Al Baida.

Dans ce cadre, l’entreprise lance un appel à contribution auprès de ses collaboratrices et collaborateurs, et l’ensemble des Casablancaises et Casablancais et du grand public, pour contribuer à la constitution et l’enrichissement de cet espace, en faisant un don au musée de tous documents, objets, photos, affiches ou machines en relation avec l’histoire du secteur, afin de les exposer dans cet espace. L’ensemble des contributrices et contributeurs obtiendront un certificat de reconnaissance et verront leurs noms inscrits dans le livre d’or du musée.

La collecte se fait au siège d’Alsa Al Baida, à l’adresse suivante : 203, Boulevard Bir Anzarane, Quartier Val fleuri. Toutes les informations sont disponibles auprès du service de relation client sur le 05 20 55 20 55.

A travers cette initiative, Alsa Al Baida confirme ainsi son engagement pour rapprocher davantage les Casablancaises et Casablancais du bus et les réconcilier avec le transport public en général.