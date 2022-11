En 2018, Amethis a investi dans CFG Bank pour l’accompagner dans sa nouvelle phase de développement et en particulier, dans l’expansion de son activité de banque commerciale.

Près de 5 ans après son investissement, la sortie programmée d’Amethis du capital de CFG Bank a été réalisée avec succès cette semaine, en ligne avec l’échéance du fonds investi, indique un communiqué du groupe parvenu à l’Infomédiaire.

La cession des actions détenues par Amethis a été effectuée majoritairement en faveur des actionnaires actuels de CFG Bank, témoignant ainsi de leur confiance dans les perspectives de croissance de la banque.

Pionnière dans les métiers de la banque d’affaires depuis 1992, CFG Bank est aujourd’hui une banque universelle offrant une gamme complète de produits et services bancaires à travers une approche innovante et unique dans le paysage bancaire marocain.

En 2015, CFG Bank a lancé son activité de banque commerciale avec l’ambition de proposer une expérience bancaire simplifiée, améliorée et différenciante, alliant le modèle d’une banque commerciale classique à celui d’une banque digitale. Avec l’appui d’un réseau restreint d’agences de dernière génération, une technologie de pointe permettant l’accès à des fonctionnalités à forte composante digitale et un service clients de grande qualité, CFG Bank a lancé avec succès un modèle novateur hybride.

Grâce à l’appui de ses actionnaires et au soutien des fonds d’investissement dont Amethis notamment, CFG Bank n’a cessé de croitre avec l’expansion de son réseau d’agences, le développement de son infrastructure technologique et la consolidation de ses équipes opérationnelles.

CFG Bank compte aujourd’hui un réseau de 17 agences et 86 GAB intelligents, et des encours de près de 7,3 MrdDH de crédits distribués et 9,6 MrdDH de dépôts collectés. CFG Bank a également renforcé sa présence sur ses activités historiques à travers l’acquisition de REIM Partners, leader dans la gestion d’actifs immobiliers locatifs qui gère notamment Aradei, avec un portefeuille d’actifs sous gestion de plus de 4,5 MrdDH.